Государственную нацполитику обсудят в Нижнем Новгороде Общество

Государственную нацполитику обсудят в Нижнем Новгороде в рамках Конгресса народов России.

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, мероприятие состоится 25 сентября в ходе заседания Всероссийского научно-промышленного и этнографического форума "Будущее России".

Основная тема заседания – "Государственная национальная политика Российской Федерации: традиции, инновационные подходы и новые вызовы".Организаторы Конгресса – министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области при поддержке Федерального агентства по делам национальностей.

В пленарном заседании примет участие заместитель министра внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области Сергей Тарасов, а также представители Федерального агентства по делам национальностей, руководители и сотрудники профильных министерств и ведомств субъектов России, ведущие ученые в сфере этноконфессиональных отношений, общественные деятели.

В сообщении отмечается, что в программе Конгресса состоится обсуждение различных аспектов реализации государственной национальной политики Российской Федерации.

За период существования с 2003 года Конгресс народов России приобрел статус уникальной региональной дискуссионной площадки, на которой происходит обмен опытом по реализации национальной политики в субъектах России, обсуждение актуальных проблем и вопросов этнокультурного развития народов России, налаживаются дружеские связи, вырабатываются новые стратегии и тактики взаимодействия в этнокультурной сфере.