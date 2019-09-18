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Экономика

НБД-Банк запустил акцию по РКО для индивидуальных предпринимателей

24 сентября 2019 10:23  [30] Экономика

Фото: ПАО НБД-Банк

НБД-Банк запустил акцию по расчетно-кассовому обслуживанию для индивидуальных предпринимателей "Мое дело бизнес". Об этом сообщили в пресс-службе банка.

В рамках акции индивидуальные предприниматели могут получить скидку 20% на расчетное обслуживание во всех офисах банка.

Данное предложение доступно как действующим, так и новым клиентам банка, при условии, что они являются индивидуальными предпринимателями и не имеют в штате сотрудников. Также обязательным условием является приобретения сервисной услуги - лицензии онлайн-бухгалтерии "Мое дело" по тарифу "ИП без сотрудников".

"Эта акция в первую очередь рассчитана на малый бизнес, который только начинает развиваться и, соответственно, наиболее чувствителен к изменениям внешней среды. НБД-Банк поддерживает начинающих предпринимателей и помогает снизить им операционные издержки, разрабатывая действительно выгодные, комплексные предложения и специальные условия", – рассказал начальник Управления по развитию филиальной сети ПАО "НБД-Банк" Андрей Ардабьевский.

Акция действует до 31 декабря 2019 года включительно. Срок действия льготных тарифов для клиента – до 31 декабря 2020 года. Количество лицензий ограничено.

Оформить заявку на открытие расчетного счета можно на сайте банка в разделе "Для бизнеса", а также в любом офисе НБД-Банка.

 

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