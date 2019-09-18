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Политика

Представители Выксы, Сарова и Городца прошли обучение по программе "100 городских лидеров"

24 сентября 2019 10:24  [31] Политика

Представители Выксы, Сарова и Городца прошли обучение по программе "100 городских лидеров", сообщает пресс-служба регионального правительства.

В сообщении говорится, что в Москве завершился первый акселератор программы "100 городских лидеров", которая стартовала в январе 2019 года под эгидой Агентства стратегических инициатив (АСИ) в партнерстве с госкорпорацией "Росатом" и направлена на вовлечение активных граждан в процесс улучшения своих городов.

Выпускниками программы стали команды Выксы, Сарова и Городца.

Важным результатом первого года инициативы "100 городских лидеров" стали системные решения, руководства и модели, сформированные и апробированные лидерскими командами и готовые для тиражирования в других городах России. В рамках реализации программы были проведены 14 очных учебных сессий, более 50 вебинаров и видеолекций по тематикам лидерского развития, проектного управления, создания команд, финансового моделирования, работы с партнерами.

Команда Выксы работала над проектом, направленным на улучшение дворовых пространств, создании самостоятельных сообществ горожан. В июне в рамках фестиваля "Арт-Овраг" состоялась презентация пилотного проекта одного из дворов округа, в котором принял участие министр ЖКХ Нижегородской области Андрей Чертков.

Саров предложил мобильное приложение, улучшающее жизнь горожан, – городской сервис с быстрым внедрением результатов. Проект команды Городца направлен на развитие туризма, разработку новых маршрутов с использованием игровых технологий и технологии AR (дополненной реальности).

Стоит добавить, что программа АСИ "100 городских лидеров" получила высокую оценку Президента РФ Владимира Путина. На заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ), которое состоялось 18 сентября 2019 года в Москве, Президент отметил, что программа делает работу в социальной сфере более эффективной, особенно в части благоустройства населенных пунктов, дает возможность выявлять запросы граждан и учитывать их «не на бумаге, не формально, а в реальности». Он попросил Агентство стратегических инициатив предлагать любые эффективные инструменты прямой и постоянной обратной связи, интерактивных коммуникаций с людьми.

Второй акселератор городских проектов программы АСИ "100 городских лидеров" стартует в январе 2020. Предложения по улучшению своих городов может направить любая инициативная группа на платформу программы 100gorodov.ru.

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