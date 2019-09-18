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Происшествия

Нижегородец заблудился в горах Таджикистана

24 сентября 2019 10:54  [79] Происшествия
Фанские горы

Фанские горы

Фото: с сайта alpindustria.ru

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Альпинист из Нижнего Новгорода заблудился в горах Таджикистана. Об этом сообщается на сайте комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве республики.

Согласно информации, 22 сентября 58-летний нижегородец вместе с 39- летней жительницей Владикавказа ушли в Фанские горы, чтобы осмотреть заинтересовавший их хребет.

Однако в назначенное время альпинисты на связь не вышли, что и вызвало беспокойство руководителя группы.

Отмечается, что альпинисты потерялись на высоте свыше двух тысяч метров.

Для проведения спасательных мероприятий была сформирована группа, которая проверила весь маршрут и последние координаты альпинистов, в частности.

Через 19 часов они были найдены. От медицинской помощи оба отказались.

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