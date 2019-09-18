Нижегородец заблудился в горах Таджикистана

Фанские горы
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Альпинист из Нижнего Новгорода заблудился в горах Таджикистана. Об этом сообщается на сайте комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве республики.
Согласно информации, 22 сентября 58-летний нижегородец вместе с 39- летней жительницей Владикавказа ушли в Фанские горы, чтобы осмотреть заинтересовавший их хребет.
Однако в назначенное время альпинисты на связь не вышли, что и вызвало беспокойство руководителя группы.
Отмечается, что альпинисты потерялись на высоте свыше двух тысяч метров.
Для проведения спасательных мероприятий была сформирована группа, которая проверила весь маршрут и последние координаты альпинистов, в частности.
Через 19 часов они были найдены. От медицинской помощи оба отказались.
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