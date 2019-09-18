Открытые аукционы на размещение рекламных билбордов пройдут в Нижнем Новгороде Бизнес

Администрация города Нижнего Новгорода информирует о проведении открытых аукционов в электронной форме на право заключения договоров на установку и эксплуатацию 167 рекламных конструкций (сити-бордов, щитов 6х3, щитов 3х4, суперсайтов, супербордов) на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода (54 лота).

Место проведения аукционов в электронной форме: электронная площадка, даты проведения аукционов - с 18.10.2019 по 08.11.2019, в каждый день торгов будет разыгрываться по 6 лотов.

Кроме того, в ноябре 2019 года будут проведены аукционы в отношении 36 рекламных мест (15 лотов).

По вопросам разъяснения условий аукционной документации можно обратиться в МКУ "Городской центр градостроительства и архитектуры" по телефону (831) 233 33 84 или по электронной почте: info@rsg-nn.ru.

В полном объеме документация об аукционе размещается на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов, на официальном сайте Нижнего Новгорода, на сайте электронной площадки и в газете "День города. Нижний Новгород".