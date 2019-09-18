Команда "КстовоГид" победила во всероссийской туристско-краеведческой экспедиции Общество

Команда "КстовоГид" победила во всероссийской туристско-краеведческой экспедиции "Я познаю Россию", которая проходила с 17 по 20 сентября в Тверской области.

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, в мероприятии приняли участие более 120 участников из разных регионов страны.

Юные краеведы путешествовали по историческим местам Тверской области: побывали в Твери, в городе Бежецк, где познакомились с местами, связанными с жизнью Анны Ахматовой, в Торжке познакомились с известной золотой вышивкой.

Стоит отметить, что ребята в ходе поездки представляли еще и свой родной регион. По итогам встреч команде "КстовоГид" было присвоено звание победителей экспедиции "Я познаю Россию".

Добавим, что в ходе экспедиции дети из Кстова Нижегородской области побывали на мастер-классе по палеографии, где создали креативные открытки и приняли участие в съёмке фильма.

Напомним, Всероссийская туристско-краеведческая экспедиция "Я познаю Россию" проходит с 2017 года и является флагманским проектом "Российского движения школьников" и Поискового движения России, направленным на популяризацию историко-краеведческой и туристско-познавательной деятельности среди школьников.