Юбилей российского женского хоккея отметят в Нижнем Новгороде Спорт

Фото: СК СКИФ

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Юбилей российского женского хоккея отметят в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в СК "СКИФ".

В спортивном сезоне 2019/2020 годов отмечается 25-летие женского хоккея с шайбой.

История женского хоккея в России

В хоккейном клубе напомнили, что в 1994 году Федерация хоккея России по инициативе Олимпийского комитета России инициировала создание женской команды по хоккею с шайбой.

В первую сборную вошли спортсменки, которые ранее занимались хоккеем с мячом в московской команде "Серп и Молот".

Первый матч российской сборной по хоккею с шайбой состоялся в октябре 1994 года в Москве. В турнире принимали участие три команды: России, Швейцарии и Финляндии. Выиграли это состязание финские хоккеистки, россиянки оказались на втором месте.

Женский хоккей в Нижнем Новгороде

Нижегородский спортивный клуб "СКИФ" принимает участие в чемпионате России, начиная со спортивного сезона 2000/2001 годов.

(команда СК "СКИФ" в 2000 году)

На данный момент "СКИФ" является 12-кратным чемпионом России, 8-кратным серебряным и дважды бронзовым призёром отечественного чемпионата.

"В течение всего времени своего существования наш клуб является базовым для женских сборных команд России, делегируя в составы олимпийской, национальной, студенческой, молодёжной и юниорской сборных более 50% хоккеисток из своего состава", - пояснили в клубе.

Праздничные мероприятия

По инициативе спортивного клуба "СКИФ" с 28 сентября по 30 октября в Нижнем Новгороде пройдут торжественные мероприятия, посвящённые 25-летию женского хоккея в России.

В рамках празднования планируется матч ветеранов женского хоккея против молодёжной команды "СКИФ". Он состоится 28 сентября в 18:00 на арене КРК.

Матч пройдёт в формате трех периодов по 15 минут. За каждое нарушение правил будет назначаться штрафной бросок.

Также 30 сентября и 1 октября в 18:00 в КРК "Нагорный" основная команда спортивного клуба "СКИФ" проведёт свои первые домашние матчи Чемпионата ЖХЛ 2019-2020. Нижегородки встретятся с уфимской "Агидель". Следующие домашние поединки запланированы против сборной команды Свердловской области 4 ноября в 18:00 и 5 ноября в 13:00.

(команда СК "СКИФ" в 2019 году)

Следующее мероприятие, посвящённое празднованию состоится в Богородске 6 октября. В этот день с 9:30 до 15:00 на лёд местного ФОКа "Победа" выйдут хоккеистки из детских отделений СК "СКИФ" и проведут ежегодный турнир под эгидой Международной Федерации хоккея (ИИХФ).

Еще один шоу-матч состоится в КРК "Нагорный" 7 октября в 18:00. На лед выйдут основная команда спортивного клуба "СКИФ" и мужская команда ветеранов хоккея Нижегородской области, в составе которой зрители смогут увидеть известных в прошлом игроков нижегородской команды "Торпедо".

Кроме того, в холлах КРК "Нагорный" будет организована историческая фотогалерея, посвящённая женскому хоккею.

Вход на все мероприятия — бесплатный.

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