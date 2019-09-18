Победитель федерального проекта "Мама-предприниматель" определен в Нижнем Новгороде Бизнес

С 17 по 23 сентября в Нижнем Новгороде проходил федеральный образовательный проект "Мама-предприниматель", основным партнером которого является банк "Открытие", рассказали в пресс-службе банка. В этом году было подано 70 заявок, обучение прошли 20 человек.



В течение недели участницы проекта посещали лекции и мастер-классы, работали над собственными бизнес-проектами и получали персональные рекомендации от профессиональных предпринимателей.



В финале интенсивного обучения состоялся конкурс бизнес-проектов, где 18 участниц презентовали экспертному жюри свои бизнес-идеи, среди которых были проекты по созданию ателье, развитию столярной мастерской, открытию эко-пекарни, созданию центра по развитию дошкольников и другие. Все они награждены грамотами и дипломами.



Победительницей стала Татьяна Белова с проектом "УМBOOK", посвященным созданию именных книг. Финалистка получила грант в 100 тыс рублей от благотворительного фонда Amway "В ответе за будущее" на реализацию своего проекта и бесплатное открытие и обслуживание расчетного счета в банке "Открытие". Дополнительным бонусом стал сертификат на развитие бизнеса на сумму 333 тысячи рублей от правительства Нижегородской области.



Серебряным призером стала Любовь Баландина с проектом по организации и проведению детских праздников "Улыбка", третье место досталось Екатерине Моисеевой с проектом по созданию детского центра развития и фитнеса "Брусника-клуб". Финалистки также получили грант на развитие своего дела в размере 333 тысячи рублей от регионального правительства.



В конкурсное жюри вошли представители регионального комитета по развитию женского предпринимательства "ОПОРА РОССИИ", отдела развития предпринимательства центра поддержки предпринимательства АНО "АРКПП НО", банка "Открытие", благотворительного фонда "Amway", Центра развития предпринимательства, а также Корпорации МСП.



"Образовательный проект "Мама-предприниматель" имеет большую популярность среди жительниц Нижегородской области. Каждый проект — это почти готовый бизнес-план, который мы вместе дорабатываем эти пять дней и представляем жюри. Нам важно, чтобы участницы получили не только знания, но и веру в свои возможности! Я уверена, что наших участниц и их проекты в будущем ждет успех", — отметила председатель комитета по развитию женского предпринимательства НРО "ОПОРА РОССИИ" Елена Прохорова.



Как сообщила руководитель центра МСБ Приволжского филиала банка "Открытие" Екатерина Григорьева, вошедшая в состав жюри, проект "Мама-предприниматель" не заканчивается для участниц обучением. Банк готов всем, прошедшим обучение в 60 городах, помочь запустить свое дело. По итогам проекта "Открытие" запускает специализированный кредитный продукт: беззалоговый кредит с низкой ставкой для начала своего бизнеса.



Напомним, образовательный проект "Мама-предприниматель" проводится с целью формирования у будущих женщин-предпринимателей компетенций, необходимых для запуска собственного бизнеса. Каждый этап длится в течение пяти дней. В течение этого времени девушки активно разрабатывают свои бизнес-идеи при поддержке профессиональных тренеров и учатся у опытных предпринимателей.

В конце проходит финальный конкурс бизнес-планов, на котором участницы проекта защищают свои проекты перед экспертным жюри. Уникальность проекта в том, что он реализуется совместно c представителями государства, бизнеса и некоммерческого сектора. Обучение помогает женщинам обрести финансовую независимость, поддержать семью и реализовать свои мечты.