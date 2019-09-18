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Автобус и трамвай столкнулись в Автозаводском районе днем 24 сентября 2019 года. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
В результате ДТП в районе площади Киселева погибших нет, количество пострадавших уточняется. Нескольких людей госпитализировали в больницу № 13.
Обстоятельства происшествия уточняются. В ликвидации последствий ДТП участвовали 7 сотрудников МЧС.
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