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Общество

"Работы в основном не завершены на тех домах, где идет капитальный ремонт систем отопления", - ГЖИ

24 сентября 2019 14:20  [53] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Государственная жилищная инспекция (ГЖИ) Нижегородской области совместно с представителями домоуправляющей компании 24 сентября 2019 года проверили, как исполнено предписание по устранению нарушений, данных перед началом отопительного сезона.

В частности, специалисты посетили дом №4 по улице Болотникова в Канавинском районе. В Госжилинспецию поступило обращение от жителей этого здания, что отмостка как и входы в подвал разрушены. Цоколь также находится в ненормативном состоянии. По итогам проверки домоуправляющей компании было выдано предписание – устранить нарушения. В установленные сроки этого сделано не было. Домоуправляющая компания была оштрафована на 100 тысяч рублей. На сегодняшний день ремонт находится на стадии завершения.

"По поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина мы взяли на особый контроль подготовку к отопительному сезону. Нами приводились выборочные проверки технического состояния домов, а также паспортов готовности. Сейчас проверяем, устранили ли управляющие компании выявленные нами нарушения. Если нет, то им может грозить штраф в размере от 250 тысяч рублей", - сказал руководитель Заречного отдела Государственной жилищной инспекции Нижегородской области Евгений Федюкин.

Всего по данным Государственной жилищной инспекции к началу отопительного сезона было готово 98% многоквартирных домов. Работы в основном не завершены на тех домах, где идет капитальный ремонт систем отопления. Там подрядчиков уже обязали завершить все работы к концу сентября. Также паспорта не подписаны у ряда домов, находящихся в управлении ТСЖ. По данному факту ГЖИ проводятся проверочные и административные мероприятия, чтобы ТСЖ максимально быстро завершили все необходимые работы.

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