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Происшествия

Дзержинские полицейские проводят проверку по факту отстрела собак

24 сентября 2019 14:49  [58] Происшествия

Фото: из соцсети ВКонтакте

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Дзержинские полицейские проводят проверку по факту отстрела бродячих собак. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в ГУ МВД России по региону 24 сентября 2019 года.

В полицию обратились местные жители. По их словам, 21 сентября неизвестный стрелял по собакам из окна автомобиля на ул.Красноармейской.  

Как отмечают очевидцы в социальных сетях, новоявленный догхантер "выходит на охоту каждые пару-тройку дней с пневматической винтовкой в руках".

(Рентгеновский снимок одной из пострадавших собак, фото из соцсети ВКонтакте)

Кто этот человек, и какими целями руководствуется пока неизвестно.

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