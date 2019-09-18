Дзержинские полицейские проводят проверку по факту отстрела собак Происшествия

Фото: из соцсети ВКонтакте

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Дзержинские полицейские проводят проверку по факту отстрела бродячих собак. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в ГУ МВД России по региону 24 сентября 2019 года.

В полицию обратились местные жители. По их словам, 21 сентября неизвестный стрелял по собакам из окна автомобиля на ул.Красноармейской.

Как отмечают очевидцы в социальных сетях, новоявленный догхантер "выходит на охоту каждые пару-тройку дней с пневматической винтовкой в руках".

(Рентгеновский снимок одной из пострадавших собак, фото из соцсети ВКонтакте)

Кто этот человек, и какими целями руководствуется пока неизвестно.