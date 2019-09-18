Долги за тепловую энергию жителей Дзержинска, Кстова и Кстовского района превысили 1 млрд рублей Общество

Генеральный директор ПАО "Т Плюс" Андрей Вагнер обратил внимание глав муниципалитетов Нижегородской области на ситуацию с долгами за тепловую энергию. Просроченная задолженность потребителей Дзержинска, Кстова и Кстовского района превысила 1 млрд рублей.

Основная часть долга приходится на население данных муниципалитетов, однако многомиллионную задолженность имеют также учреждения социальной сферы и управляющие компании.

"Из-за колоссальных долгов потребителей и перепродавцов энергоресурсов "Т Плюс" лишается основного источника финансирования необходимых ремонтов, реконструкций, заработной платы, а также возможности покупки топлива для станций. Неплатежи ставят под угрозу подготовку коммунальной инфраструктуры территорий к зимним нагрузкам. Наши совместные усилия должны изменить ситуацию с задолженностью в лучшую сторону", - отметил генеральный директор "Т Плюс".

Он подчеркнул, что глава муниципалитета ответственен за качество жизни граждан, а бесперебойные теплоснабжение и электроснабжение – основа этого качества.