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Культура и отдых

Сотрудники "Союз Маринс Групп" организовали праздник для воспитанников Таремского детского дома

24 сентября 2019 16:15  [36] Культура и отдых

Фото: кинокомпания "Союз Маринс Групп"

Сотрудники кинокомпании "Союз Маринс Групп" организовали праздник для воспитанников Таремского детского дома Павловского района, который является подшефным. Об этом рассказали в пресс-службе кинокомпании.

Программа встречи была насыщенная и рассчитана на ребят разного возраста. Те, кто помладше, приняли участие в кулинарном мастер-классе, где попробовали сами приготовить различные виды канапе и полезный фруктовый лимонад. Старшие воспитанники детского дома участвовали в традиционном товарищеском матче по футболу с командой, состоящей из сотрудников кинокомпании.

"Мы сегодня отлично поиграли, но ребята оказались сильнее. Думаю, что на следующий год мы лучше подготовимся и составим им хорошую конкуренцию. С ребятами очень весело, каждая такая встреча, безусловно, заряжает энергией, и я буду стараться постоянно участвовать в таких поездках. Считаю, что это очень важно, как для нас самих, так и для ребят", - рассказал о футбольном матче сотрудник кинокомпании "Союз Маринс Групп" Владимир Тарасов.

С Таремским детским домом сотрудников кинокомпании "Союз Маринс Групп" связывают многолетние добрые отношения, которые ценят созданную усилиями педагогов душевную атмосферу – в группах живут по принципу большой семьи, что позволяет максимально приблизить условия проживания к домашним.

"Маринс Групп" - наши давние друзья. Они организовали для ребят замечательное мероприятие – провели занимательный кулинарный мастер-класс, поиграли с ними в футбол и другие игры. Всё получилось очень весело, все остались довольны. Ребята всегда вспоминают о своих друзьях, и всегда их ждут!" - рассказала о мероприятии воспитатель Таремского детского дома Татьяна Александровна Косова.

Встреча завершилась дружеским общением с угощениями, испеченными сотрудниками ресторана конгресс-отеля "Маринс Парк Отель Нижний Новгород".

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