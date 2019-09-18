Особенности протезирования металлокерамикой

Металлокерамические коронки являются популярными изделиями для восстановления зубов, состоящие из нескольких частей. После поражения зубов может возникать изо рта может доноситься неприятный запах, возникать воспаления и прочие негативные явления. Во всех этих ситуациях нужна помощь стоматолога.

Установка металлокерамики – это очень удобный метод восстановления зубных тканей. Основой выступает металл, сверху покрытый керамическим слоем. Как показывает практика, металлокерамика намного реже, чем остальные материалы вызывает аллергию. Больше информации об этом ищите тут.

Основные плюсы металлокерамических коронок в том, что их можно эксплуатировать до десяти лет. Срок службы обычно зависит от качества протеза и нагрузки на конструкцию. Обычно такие изделия изготавливают из материалов высокого качества в лабораторных условиях при соблюдении определённых норм, что гарантирует минимальную опасность данного протезирования. Материалы, использующиеся для изготовления коронок, являются нетоксичными, однако могут проявлять себя по-разному. К примеру, никель способен провоцировать аллергию, а изделия из неблагородных металлов часто окисляются со временем.

Коронки из металлокерамики являются очень прочными и могут справляться с серьёзными жевательными нагрузками. К тому же они обладают хорошими эстетическими показателями, и подходят для установки не только на передние зубы, но и моляры.

Такие протезы имеют эстетичный вид. Благодаря литой каркасной части конструкция становится прочнее, а керамическая облицовка со временем не изнашивается и хорошо противостоит кариесу. При появлении сколов, небольшое повреждение покрытия легко устранить без съёма протеза.

В качестве явного минуса металлокерамики, их установка предполагает удаление существенной части зуба.

Уход за коронками.

В особом уходе такие протезы не нуждаются. Важно не пропускать проведение ежедневных гигиенических процедур. Чистку зубов стоит осуществлять дважды в день, а также использовать специальные ополаскиватели. Если в процессе возникают болевые ощущения под коронками, необходимо срочно обратиться к стоматологу.

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