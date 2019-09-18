Как правильно разрезать стекло при помощи стеклореза?

Процесс резки стекла нельзя назвать простым. В этом случае также присутствуют некоторые риски. Если опыта маловато, нет под рукой необходимого инвентаря, либо объём резки внушительный, то самодеятельность лучше исключить. В этом случае желательно довериться опытным профессионалам, подробнее по ссылке https://stekla-zerkala-spb.ru/. Специалисты гарантирует высокое качество и оперативность решения задачи.

Давайте ознакомимся с основными особенностями резки стекла при помощи стеклореза. Прежде необходимо помнить, что стекло должно быть чистым и сухим. Если материал таковым не является, просушите и промойте его. Старое стекло желательно также протереть скипидаром.

Положите шерстяное одеяло на стол, а сверху такового уложите стекло. Обратите внимание на мелкие осколки, которые могут образоваться в результате резки. Желательно между тканью и стеклом положить клеёнку. Таковую в дальнейшем будет проще вытрусить. Поверхность стола должна быть предельно устойчивой и ровной.

Разрезаемое стекло необходимо положить на поверхность стола таким образом, чтобы оно опиралось на неё полностью. Далее воспользуйтесь линейкой. Желательно применять деревянную. Наклейте на неё кусочки резины, чтобы в полной мере исключить скольжение. Произведите замеры, отметьте начало и конец линии. Линейку необходимо расположить на расстояние 2 миллиметров от линии нарезки. Это характерно для ситуации, когда используется роликовый стеклорез. Для алмазного отступ должен быть 3 миллиметра.

Чтобы качество резки было высоким, колёсико стеклореза желательно промазать керосином. Аккуратно и плавно проведите инструментом по поверхности стекла. Начинать желательно с дальнего края. Останавливаться нельзя. Линия должна быть одна, а усилия – одинаковыми.

Роликовый стеклорез нужно удерживать перпендикулярно по отношению к стеклянной плоскости. Алмазный же необходимо держать вертикально, по примеру карандаша. Дважды проводить рез по одной линии не рекомендуется. Не доходя до конца на расстояние в 5 миллиметров, желательно снизить силу нажима.

Как определить, что линия сделана правильно? Стоит только на неё посмотреть. Она должна быть тонкой, ровной и бесцветной.

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