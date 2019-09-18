Ремонт нижегородской детской поликлиники больницы № 39 планируется завершить в начале октября Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Ремонт нижегородской детской поликлиники больницы № 39 планируется завершить в начале октября этого года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Поликлиника обслуживает 10 тысяч пациентов.



В настоящее время полностью завершены работы по капитальному ремонту помещений поликлиники. Организована зона комфортного пребывания, оборудованы колл-центр, картохранилище, открытая регистратура. Смонтированы входной пандус для маломобильных людей, уличный лестничный марш, колясочная.

"В детскую поликлинику приобретено 14 единиц медицинского оборудования для оснащения офтальмологического кабинета, кабинета ФД, УЗИ, ЛОР, кабинета медицинской реабилитации. Высокотехнологичная аппаратура соответствует всем требованиям времени", - отметил главный врач больницы Владимир Макаров.

В поликлинике организован детский игровой уголок, приобретена удобная мягкая мебель яркой цветовой гаммы, обновлен интерьер открытой стойки регистратуры, организованы "Кабинет здорового ребенка", "Кабинет выдачи справок, направлений", "Кабинет неотложной медицинской помощи", "Комната матери и ребенка".

Важность проводимой работы в рамках национального проекта "Здравоохранение" отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. "Национальный проект позволяет не только проводить ремонтные работы, но также закупать оборудование и создавать новую модель работы больниц и поликлиник. Запись и посещение врача должны быть организованы по современным стандартам обслуживания и с использованием цифровых технологий. Нацпроект в ближайшее время мы планируем дополнить программой по капитальному ремонту медицинских учреждений. Предполагаемый объем финансирования на три года - 6 млрд рублей. При этом работы будут параллельно вестись на целом ряде объектов", - сказал глава региона.