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Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете "разливаек" в жилых домах. По словам депутата Государственной Думы Дениса Москвина, принятый закон должен помочь навести порядок в зонах жилой застройки.
"Огромное количество жалоб поступает от наших жителей на эти так называемые "разливайки" на первых этажах жилых домов и во дворах. Шум, грязь, драки, нецензурная брань и дворы, превращенные фактически в общественные туалеты. Конечно, от этого нужно уходить. Знаю, что большинство наших жителей с нетерпением ждут принятия этого закона", - рассказал депутат.
Согласно законопроекту, право продавать алкоголь останется только у баров, кафе, ресторанов и буфетов с определенной площадью залов обслуживания. Вопрос о количестве квадратных метров, необходимых для наличия разрешения на торговлю спиртным, будет обсуждаться ко второму чтению.
"Дело не в табличке и названии заведения, их как раз поменять не сложно, а в цивилизованных условиях обслуживания, в соблюдении всех правил и норм, в том числе закона о тишине и порядке. Так называемые "разливайки" - точно не про цивилизованные подходы", - добавил Денис Москвин.
Кроме того, если закон будет принят, регионы смогут самостоятельно вводить дополнительные ограничения на продажу алкоголя в зонах жилой застройки.
По словам Дениса Москвина, в случае принятия закона необходимо будет обеспечить тщательный контроль его исполнения.
"Просто запретить мало. Необходимо, чтобы все ответственные ведомства знали про каждое такое заведение, регулярно проводили рейды и реагировали на каждый сигнал и жалобу жителей. Только тогда мы все вместе сможем навести порядок", - подытожил Денис Москвин.
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