"Забота о пожилых людях – то, о чем нельзя забывать никогда", - Евгений Лебедев Общество

Фото: правительство Нижегородской области

"Время не стоит на месте. Ускоряется ритм жизни. Много новых задач и перспектив встает перед нами. Но забота о пожилых людях – то, о чем нельзя забывать никогда", - заявил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев, поздравляя жителей области с Днем пожилых людей.

"Сегодня, в первый день октября, мы выражаем свою благодарность, уважение и любовь нашим родителям, бабушкам, дедушкам, всем людям старшего поколения. Для нас вы – образец мужества и патриотизма, веры и оптимизма, мудрости и самоотверженности, доброты и понимания", - отметил он.

"Наш долг поддержать, обустроить их быт, оказать реальную помощь. Перед вырастившими и воспитавшими своих детей и внуков, передавших им все свои знания и опыт, мы в неоплатном долгу. За свою долгую, яркую жизнь вы сделали неоценимо много для развития Нижегородской области и укрепления могущества нашей страны", - добавил он.

"Благодарим вас за то, что вы рядом, умеете выслушать, дать дельный совет, верите в нас всегда. Ваш оптимизм и жизнелюбие показывает нам, что жизнь прекрасна, а со всеми невзгодами можно справиться и идти вперед. От всей души желаю вам здоровья и активного долголетия. Пусть в ваших домах царят мир, покой и счастье", - сказал Евгений Лебедев