Ещё два проекта нижегородцев будут реализованы к юбилею города "Командой 800" Культура и отдых

Ещё два проекта нижегородцев будут реализованы к юбилею города "Командой 800". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

В частности, к 800-летию Нижнего Новгорода появится двухтомник об истории города и будет запущен масштабный культурно-просветительский проект для школьников.

Согласно информации, издательский проект "История Нижнего Новгорода с основания до современности" - это коллаборация сотрудников шести нижегородских вузов: НГТУ им.Р.Е.Алексеева, ННГУ им. Н.И.Лобачевского, ННГАСУ, НГПУ им. К.Минина, РГОТУПС, РАНХиГС. Авторы написали два тома, подобрали фотографии и карты. В каждом историческом периоде рассматриваются общественно-политическое развитие города, социально-экономические моменты, и, конечно, культурная жизнь.

"Комплексного издания по истории Нижнего Новгорода не появлялось минимум 50 лет. Да и тот труд очень специфический, узкий, пронизанный идеологической подоплекой, - рассказывает инициатор, ответственный редактор и составитель проекта Елена Гордина – доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой "Методология, история и философия науки" НГТУ им. Р.Е. Алексеева. – Нынешняя работа охватывает все эпохи, начиная с момента основания. Но самое главное, что к написанию привлекли ведущих ученых всего города".

К началу 2020 года будет подготовлен сигнальный экземпляр книги, а затем рабочая группа "Команды 800" определит тираж издания.

Культурно-просветительский проект "Я открываю Нижний Новгород" направлен на вовлечение учащихся и их семей в изучение истории города. Автор Александр Сериков видит в его развитии четыре составляющие для всех районов города. Первая – запуск творческого конкурса "Классный гид". Школьники создадут виртуальные авторские экскурсии "От дома до школы". Вторая – создание 200 аудиогидов для самостоятельных экскурсий по Нижнему Новгороду. Третья – творческий конкурс "Моя семья в истории Нижнего Новгорода". Четвертая – ярмарка проектов и идей "Будущее моего города". Кроме того, авторы проекта запустят семейные исторические квесты, лекторий для школьников и родителей об истории города, проведут фотовыставку и издадут сборник для школьников "Шпаргалки по Нижнему Новгороду". Подробнее о проекте можно узнать на его сайте - http://nn800.ru/

Всего "Команде 800" на текущий момент жители подали 281 инициативу. С 27 сентября по 3 октября пройдет второй круг экспертных комиссий по всем направлениям (медиапроекты и кино, событийная программа, туризм, просвещение, цифровые технологии, городская среда).

Напомним, первые 16 экскурсий прошли в рамках фестиваля фритуров. Он проходит в Нижнем Новгороде с 20 сентября по 20 октября 2019 года. За первые три дня в них приняли участие более 400 человек. В программе фестиваля более 100 разнообразных экскурсий. Их участники откроют город с неожиданных сторон и увидят процессы и места, которые обычно для них недоступны. Экскурсии пройдут, к примеру, по метрополитену и в синагоге, трамвайном депо и водопроводной станции.

Фестиваль к 800-летию Нижнего Новгорода предложили участники проекта "Городские экспедиции". Это один из первых проектов, который реализуется в рамках "Команды 800".

Напомним, 27 марта 2019 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в запуске проекта "Команда 800". Каждый нижегородец может предложить свою идею по развитию Нижнего Новгорода.

Как сообщалось ранее, 22 сентября 2015 года Президент РФ Владимир Путин подписал указ "О праздновании 800-летия основания города Нижнего Новгорода". Юбилей город будет отмечать в 2021 году.