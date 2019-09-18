Последние новости рубрики Общество
25 сентября 2019 09:44  [5] Сотрудник колонии Варнавинского района пойдет по суд за передачу осужденным мобильных телефонов
25 сентября 2019 09:19  [44] Все школы, детские сады и больницы в зоне ответственности "Теплоэнерго" обеспечены теплом
24 сентября 2019 19:28  [180] Нижний сегодня: главные события дня
24 сентября 2019 19:27  [232] Публичные слушания по вопросу включения Новинок в территорию Нижнего Новгорода пройдут 10 октября
24 сентября 2019 18:33  [203] Нижегородская область попала в число регионов, где больше всего пропадает детей и подростков
24 сентября 2019 16:45  [683] Куда звонить: в Нижнем Новгороде стартовала "горячая линия" по пуску тепла
24 сентября 2019 16:36  [206] Ремонт нижегородской детской поликлиники больницы № 39 планируется завершить в начале октября
24 сентября 2019 15:39  [269] Долги за тепловую энергию жителей Дзержинска, Кстова и Кстовского района превысили 1 млрд рублей
24 сентября 2019 15:14  [188] Детскую площадку построили по инициативе жителей в селе Уренского района, - пресс-служба губернатора
24 сентября 2019 14:42  [147] Администрация Дзержинска призвала жителей сообщать о свалках через интерактивную экокарту
Общество

Все школы, детские сады и больницы в зоне ответственности "Теплоэнерго" обеспечены теплом

25 сентября 2019 09:19  [44] Общество

Все социальные объекты – школы, детские сады, больницы, в зоне действия Теплоэнерго обеспечены теплом. Как сообщили в компании, по состоянию на 8:00 25 сентября Теплоэнерго также подвело тепло к большинству жилых домов в зоне ответственности предприятия в Нижегородском, Советском, Приокском, Сормовском, Канавинском, Московском и Ленинском районах.

Теплоэнерго плотно взаимодействует с жилищными организациями в вопросе пуска тепла. Именно им сейчас предстоит выполнить основной объем работ, чтобы тепло пришло в каждую квартиру. Управляющие компании и ТСЖ осуществляют пусковые и регулировочные работы на внутридомовых системах: открытие задвижек, продувку стояков и т.д. Пуско-наладочные работы на внутренних системах отопления, как правило, занимают семь-десять дней.

СПРАВКА:

АО "Теплоэнерго" обслуживает 124 котельных и свыше 1800 км теплосетей, охватывая 2/3 территории Нижнего Новгорода. Объекты компании расположены в Нижегородском, Советском, Приокском, Сормовском, Канавинском, Московском и Ленинском районах.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph