Все школы, детские сады и больницы в зоне ответственности "Теплоэнерго" обеспечены теплом Общество

Все социальные объекты – школы, детские сады, больницы, в зоне действия Теплоэнерго обеспечены теплом. Как сообщили в компании, по состоянию на 8:00 25 сентября Теплоэнерго также подвело тепло к большинству жилых домов в зоне ответственности предприятия в Нижегородском, Советском, Приокском, Сормовском, Канавинском, Московском и Ленинском районах.

Теплоэнерго плотно взаимодействует с жилищными организациями в вопросе пуска тепла. Именно им сейчас предстоит выполнить основной объем работ, чтобы тепло пришло в каждую квартиру. Управляющие компании и ТСЖ осуществляют пусковые и регулировочные работы на внутридомовых системах: открытие задвижек, продувку стояков и т.д. Пуско-наладочные работы на внутренних системах отопления, как правило, занимают семь-десять дней.



СПРАВКА:

АО "Теплоэнерго" обслуживает 124 котельных и свыше 1800 км теплосетей, охватывая 2/3 территории Нижнего Новгорода. Объекты компании расположены в Нижегородском, Советском, Приокском, Сормовском, Канавинском, Московском и Ленинском районах.