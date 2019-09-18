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Бизнес

УК в Городецком районе незаконно взимала плату за содержание контейнерных площадок

25 сентября 2019 09:30  [76] Бизнес

Фото: с сайта apn-nn.com

Управляющая компания в Городецком районе незаконно взимала плату за содержание контейнерных площадок. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 25 сентября 2019 года.

Установлено, что управляющей компанией жителям 12 многоквартирных домов в с. Смольки Городецкого района в плату за содержание жилых помещений незаконно была включена плата за содержание контейнерных площадок. Сумма завышения составила более 1 рубля с 1 кв.м. площади помещений.

По выявленному нарушению внесено представление директору организации, по результатам рассмотрения которого будет решен вопрос об осуществлении перерасчета жителям.

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