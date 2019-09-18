Председатель избирательной комиссии Московского района осуждена за растрату Политика

Председатель избирательной комиссии Московского района осуждена за растрату. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 25 сентября 2019 года.

Судом установлено, что в период подготовки и проведения выборов депутатов нижегородка передала денежные средства в сумме около 6 тысяч рублей лицам, которые фактически деятельность по подготовке к выборам не осуществляли. Деньги передала из средств, которые были ей вверены, в том числе для обоснованной выплаты компенсации и дополнительной оплаты труда членам УИК.

Суд назначил наказание - 1 года лишения свободы условно, с испытательным сроком на 1 год, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с участием в работе избирательных комиссий сроком на 2 года.

Кроме того с осужденной в бюджет Российской Федерации и Нижегородской области взыскано в общей суме свыше 15 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил, обжалуется в апелляционным порядке.