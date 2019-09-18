Последние новости рубрики Политика
25 сентября 2019 10:29  [47] Председатель избирательной комиссии Московского района осуждена за растрату
25 сентября 2019 10:00  [64] Николай Николюк избран членом Совета российской ассоциации водоснабжения и водоотведения
24 сентября 2019 17:16  [170] Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете "разливаек" в жилых домах
24 сентября 2019 10:24  [306] Представители Выксы, Сарова и Городца прошли обучение по программе "100 городских лидеров"
23 сентября 2019 12:22  [361] Общественная приемная Арзамасского отделения "Единой России" сменила адрес
23 сентября 2019 11:50  [294] Арзамасский театр драмы открыл новый сезон премьерой спектакля "Левша"
20 сентября 2019 15:38  [551] Председатель Думы Дзержинска провел прием граждан
19 сентября 2019 16:58  [501] Уголовное дело возбуждено в отношении депутата нижегородской Думы
19 сентября 2019 11:33  [306] Депутаты Думы Дзержинска утвердили членов Общественной палаты второго созыва
18 сентября 2019 15:22  [526] "Надо решать вопрос со второй сменой в школах", - Станислав Прокопович
Политика

Председатель избирательной комиссии Московского района осуждена за растрату

25 сентября 2019 10:29  [47] Политика

Председатель избирательной комиссии Московского района осуждена за растрату. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 25 сентября 2019 года.

Судом установлено, что в период подготовки и проведения выборов депутатов нижегородка передала денежные средства в сумме около 6 тысяч рублей лицам, которые фактически деятельность по подготовке к выборам не осуществляли. Деньги передала из средств, которые были ей вверены, в том числе для обоснованной выплаты компенсации и дополнительной оплаты труда членам УИК.

Суд назначил наказание - 1 года лишения свободы условно, с испытательным сроком на 1 год, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с участием в работе избирательных комиссий сроком на 2 года.

Кроме того с осужденной в бюджет Российской Федерации и Нижегородской области взыскано в общей суме свыше 15 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил, обжалуется в апелляционным порядке.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph