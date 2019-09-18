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Политика

Подход руководства Нижегородской области в решении вопроса с обманутыми дольщиками отличается от других регионов, - Наталья Назарова

25 сентября 2019 11:47  [76] Политика

"Подход руководства Нижегородской области в решении вопроса с обманутыми дольщиками серьезно отличается от других регионов", - заявила депутат Государственной Думы РФ Наталья Назарова по итогам встречи с обманутыми дольщиками ЖК "На Гончарова".

Как сообщает пресс-служба парламентария, в ходе встречи она рассказала, что в Нижегородской области идет активная работа с дольщиками. Так, в конце августа состоялось заседание рабочей группы межведомственной комиссии по защите прав и законных интересов граждан — участников долевого строительства. Обсуждение проходило открыто, с обязательным участием инициативных групп жителей.

"Я являюсь членом рабочей группы Генсовета партии "Единая Россия" по защите прав дольщиков. Там всегда отмечают, что подход руководства Нижегородской области в решении этого вопроса серьезно отличается от других регионов в лучшую сторону", — отметила Наталья Назарова.

Кроме того, она рассказала, что в регионе создана некоммерческая организация "Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства Нижегородской области".

"Фонд имеет право перенимать у недобросовестных застройщиков их права на земельные участки и на недостроенные дома, а также их обязательства перед участниками долевого строительства. В самые ближайшее время будет составлен план действий, согласованный с федеральным Фондом защиты прав обманутых дольщиков. Основная задача - восстановить права более 5 тысяч граждан-участников долевого строительства многоквартирных домов в жилых комплексах "Окский берег", "Новинки SmartCity", "Квартал Европейский", ЖК "На Гончарова" и других", - добавила Наталья Назарова.

Также дольщики рассказали о проблемах, с которыми им приходится сталкиваться в связи с затянувшимся строительством. Парламентарий выразила надежду на решение всех вопросов и взяла их под свой личный контроль.

Напомним, строительство ЖК "На Гончарова" началось в 2015 году. Застройщик ГК "Квартстрой" планировал возвести пять домов, но ни один не был завершен. На сегодняшний день в дорожную карту по осуществлению мер по решению проблем дольщиков включены более 300 человек.

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