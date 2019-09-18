Неделя наивного искусства пройдет в Автозаводском районе Культура и отдых

Картина художника Владимира Мизинова Фото: администрация г. Нижний Новгород

Неделя наивного искусства пройдет в Автозаводском районе в рамках проекта "Культурный район". Об этом сообщили в администрации Нижнего Новгорода.

Речь идет о цикле мероприятий, посвященных наивному искусству – одному из направлений примитивизма.

Программа мероприятий:

- Так 6 октября в 14:00 в библиотеке-Центре деловой и правовой информации (пр. Кирова, 6) - состоится торжественное открытие Недели наивного искуссьва.

- 7 октября в 13:00 там начнутся "Арт-встречи" и лекции. В разговоре о наивном искусстве и живописи примет участие президент Общественного фонда наивного искусства "Остров Тарабаров" Сергей Тарабаров. В 16:00 ожидается арт-презентация романа поэтессы, прозаика, искусствоведа, члена Союза писателей России Елены Крюковой "Беллона" - "Графические и живописные работы Олега Максимова в контексте романа".

- 8 октября в 13:00 – в библиотеке пройдут мастер-класс по пирографии в лубочной технике, в 15:00 - мастер-класс "Сквозь время: как рисовал Владимир Мизинов" (автозаводский художник-самоучка), в 17:00 - уроки живописи от нижегородских художников-наивистов.

- 9 октября с 10:00 до 15:00 будут организованы экскурсии по выставке для организованных групп. В 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00 – для посетителей.

- 10 октября с 15:00 до 18:00 - программа "Владимир Мизинов приглашает друзей". Она представляет собой лекцию о творчестве художника от работника культуры РФ, члена Союза художников РФ Ларисы Помыткиной и "арт-встречу" художников-наивистов.

- 11 октября в 14:00 пройдет лекция искусствоведа, специалиста выставочно-экспозиционной деятельности ГБУК НО "Выставочный комплекс " Ольги Елкиной, с 15:00 до 18:00 - состоится показ фильмов и видеолекций по наивному искусству.

-13 октября в 14:00 планируется интерактивная программа фольклорно-этнографического ансамбля "Макошъ".

Запись на экскурсии и мастер-классы можно по телефонц: 295-29-68 (библиотека-Центр деловой и правовой информации).

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СПРАВКА:

Наивное искусство – это одно из направлений примитивизма (стиль живописи, намеренно упрощающий картину, делающий ее формы примитивными, похожими на рисунок ребенка или первобытные рисунки). Это искусство непрофессионалов, не имеющих или почти не имеющих художественного образования. Отличительной чертой наивного искусства является обдуманное неправильное использование формальных принципов живописи, особенно трех правил перспективы: уменьшение размера объектов пропорционально расстоянию, приглушение цветов с расстоянием, снижение точности деталей с расстоянием.