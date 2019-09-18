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Экономика

Прокуратура добилась погашения долга перед работниками сельхозпредприятия в Нижегородской области

25 сентября 2019 14:08  [77] Экономика

Прокуратура добилась погашения долга перед работниками сельхозпредприятия в Нижегородской области. Об этом сообщили в региональной прокуратуре 25 сентября 2019 года.

Речь идет о товариществе на вере ООО "Толба БИО" и К" в Сергачском районе. Размер задолженности в отдельные периоды времени превышал 1 млн рублей перед 32 работниками с августа 2017 по март 2018 года.

Основным видом деятельности предприятия являлось растениеводство, производство молока и выращивание кормовых культур.

С января 2018 года производственная деятельность предприятия полностью прекращена.

По фактам выявленных нарушений органами прокуратуры принят комплекс мер прокурорского реагирования, включая объявление предостережений, внесение представлений, возбуждение дел об административных правонарушениях, взыскание долга в судебном порядке.

В связи с установлением в ходе проверки признаков расходования директором организации из корыстной или иной личной заинтересованности денежных средств на иные цели при наличии длительной задолженности по зарплате межрайонным прокурором материалы проверки направлены в следственные органы. По результатам их рассмотрения было возбуждено уголовное дело, которое рассмотрено судом с назначением судебного штрафа.

По результатам прокурорского реагирования в настоящее время удалось добиться полного погашения долга перед работниками.

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