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Общество

Ярмарка "Осенний дар" откроется на пл.Минина 26 сентября

25 сентября 2019 14:45  [84] Общество

Ярмарка "Осенний дар" откроется на пл.Минина 26 сентября 2019 года. Она будет работать до 4 октября с 10:00 до 19:00 ежедневно, участие примут более 30 сельхозпроизводителей и фермеров Нижегородской области.

Можно будет купить колбасные, молочные, плодоовощные, хлебобулочные и кондитерские изделия, продукция пчеловодства, а также подарки и сувениры ручной работы.

Кроме того, в выходные дни, 28-29 сентября в рамках "Осеннего дара" пройдет фольклорный фестиваль с разнообразными конкурсами, танцевальными и музыкальными выступлениями, а также мастер-классами по домашнему сыроварению, обработке винограда и приготовлению овощных солений.

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