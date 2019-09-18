Отопительный сезон в одном из домов Дзержинска начался с потопа Происшествия

Отопительный сезон в одном из домов Дзержинска начался с потопа. Как сообщили очевидцы в соцсети ВКонтакте, в подъезде дома № 33 по ул.Черняховского лопнула труба и горячая вода полилась на пол и на улицу.

"Зато тепло", отметил один из участников группы.

Позднее в комментариях под публикацией сообщили, что коммунальщики перекрыли запорную арматуру, после чего слесари из Домоумпровляющей компании смогли выяснить в чем причина потопа и устранили проблему. Отопление было пущено.