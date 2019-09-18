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Общество

Альфа-Банк вошел в TOP-3 российских банков с лучшей репутацией

25 сентября 2019 15:43  [104] Общество

Альфа-Банк вошел в TOP-3 российских банков с лучшей репутацией, согласно исследованию, проведённому авторитетной международной компанией Reputation Institute (RI). Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Рейтинг "королей имиджа" создавался по инициативе Forbes. Он включает в себя российские компании различных секторов, в том числе - высокие технологии, нефть и газ, аэропорты, ритейл, телекоммуникации, энергетику, химию, а также финансовую сферу.

В пресс-службе банка также добавили, что Альфа-Банк – единственный частный банк, вошедший в тройку лидеров в соответствующей категории. Он занимает уникальное положение на финансовом рынке, пользуясь доверием россиян наравне с крупнейшими государственными банками. Клиентская база Альфа-Банка насчитывает 16,5 млн физических лиц.

"Мы рады, что репутационное лидерство в российском финансовом секторе разделяет частный банк, что является показателем активной конкуренции, от которой, безусловно, выигрывают клиенты. Мы горды этим результатом и выражаем благодарность нашим клиентам за доверие, которое они оказывают Альфа-Банку на протяжении почти 30 лет", - подчеркнули в пресс-службе Альфа-Банка.

Свое исследование Reputation Institute проводило во втором квартале 2019 года. Эксперты опросили более 2500 человек о деятельности 50 самых крупных и известных российских компаний.

Оценка проводилась по таким критериям как эмоциональное восприятие, качество продуктов и услуг, корпоративное управление, корпоративная социальная ответственность, инновационность, условия труда, эффективность и лидерство. По итогам исследования компании получили 0 до 100 баллов. Результат выше 80 — отличная репутация, 70-79 — сильная, 60-69 — средняя, 40-59 — слабая, менее 40 — плохая.

СПРАВКА:

Reputation Institute был основан американским ученым Чарльзом Фомбраном и профессором роттердамского университета Корнелисом ван Рилом в 1997 году. Организация публикует ежегодные репутационные рейтинги стран и компаний.

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