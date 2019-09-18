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Общество

Нижегородцам предложили сообщить о неэффективных камерах-треногах

25 сентября 2019 16:15  [44] Общество

Фото: Центр Помощи Автомобилистам

Общественная организация "Центр Помощи Автомобилистам" собирает информацию о камерах-треногах на дорогах Нижегородской области, которые, по мнению автомобилистов, следует убрать. Об этом сообщается в группе центра в социальной сети ВКонтакте.

Речь идет о камерах видеофиксации нарушений, работа которых, возможно, не способствует обеспечению безопасности дорожного движения.

Для того, чтобы сообщить о камере, автомобилистам необходимо:

1. Сделать фотографии места установки камеры "с доказательствами того, что данная камера не способствует безопасному дорожному движению";

2. Записать координаты установки камеры;

3. Найти камеру на карте мест размещения средств автоматической фотовидеофиксации нарушений на дорогах, которая имеется в общем доступн на сайте Госавтоинспекции РФ и выписать ее номер;

4. Объяснить, почему камера не способствует повышению безопасности дорожного движения;

5. Выслать полученную информацию (фото, описание, координаты и название камеры) на электронную почту НРОО ЗПП "Центр помощи автомобилистам": pr_rfdtp@mail.ru.

Организация обещает проверить обращения нижегородцев и, после выявления камер, не способствующих обеспечению безопасности на дороге, "постарается принудить органы исполнительной власти демонтировать или перенастроить их".

Отметим, что, согласно данным карты мест размещения, на дорогах Нижегородской области работает 350 стационарных и переносных камер.

 

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