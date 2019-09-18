"Госпрограмма развития сельского хозяйства требует большей амбициозности", - Дмитрий Сватковский Общество

"Правительственный час" состоялся в рамках пленарного заседания Государственной думы 25 сентября 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе депутата Госдумы по одномандатному округу №129, куда входит 13 районов Нижегородской области, Дмитрия Сватковского.

В рамках "Правительственного часа" министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев представил информацию о реализации госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья, и продовольствия, а также о ходе проведения осенних полевых работ в стране в этом году.

Также выступили член комитета по контролю и регламенту Дмитрий Сватковский, руководитель фракции "Единая Россия" в ГД РФ Сергей Неверов, председатель комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин, другие депутаты.

В частности, Дмитрий Сватковский рассказал о парламентском контроле реализации госпрограммы развития сельского хозяйства. По его словам, на данный момент комитет по контролю и регламенту наблюдает положительную динамику в работе министерства по подготовке нормативно-правовых актов для реализации программы.

Депутат сообщил, что по результатам социологического исследования более 80% респондентов знают о существовании государственной поддержки сельскохозяйственных производителей, но только 20% опрошенных ее получали.

"Государственная программа развития сельского хозяйства реализуется с 2012 года. За это время многие цели достигнуты. Однако, основываясь в том числе на Послании Президента, на наш взгляд, программа требует большей амбициозности. Сельское хозяйство является одним из драйверов экономики страны, а с лидеров спрос особый", - подчеркнул Дмитрий Сватковский.

По словам депутата, проведенный анализ однозначно указывает на поступательное развитие аграрного сектора, но вместе с тем выявляет и проблемы.

"Это преобладание иностранной селекции и семеноводства – например, 96% сахарной свеклы высеивается импортными семенами. Пока неэффективно работает механизм по страхованию рисков фермеров при потере урожая, по-прежнему существует проблема неиспользования земель сельскохозяйственного назначения, до сих пор нерешенным остается вопрос о тарифах на электроэнергию для сельхозпроизводителей", - сказал он.

"Комитет дал свои предложения для включения в проект постановления Государственной Думы, мы предлагаем конкретные меры по синхронизации целей госпрограммы и существующих проблем в отрасли. Стоит помнить, что основная задача программы – не только достижение экономических показателей, но и повышение качества жизни людей. В настоящее время в сельском хозяйстве задействовано треть населения страны", - заявил Дмитрий Сватковский.

После выступления представителей всех фракций министр Дмитрий Патрушев пообещал, что все предложения будут учтены в работе.