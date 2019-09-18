Реализация газомоторного топлива в Нижегородской области в этом году увеличится на 6 млн кубометров, - эксперты Экономика

Фото: Кирилл Мартынов

Вопросы реализации программы по расширению природного газа в качестве моторного топлива на собственном транспорте группы компаний "Газпром" обсудили в Нижнем Новгороде 25 сентября 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

В совещании приняли участие председатель Совета директоров ПАО "Газпром" Виктор Зубков, полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, глава республики Чувашия Михаил Игнатьев, мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов, представители федеральных и региональных органов власти, бизнеса и образования.

Открывая совещание, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что регион сегодня активно участвует в реализации мероприятий по расширению рынка газомоторного топлива. Во-первых, осуществляется перевод транспорта и техники на использование природного газа в качестве моторного топлива. Во-вторых, создается инфраструктура для заправки транспорта и техники природным газом.

"В целом по области сейчас на компримированном природном газе работает 461 автобус. До конца 2019 года мы планируем закупку ещё 200 автобусов, работающих на природном газе, для Нижнего Новгорода. Также предусмотрены налоговые льготы для владельцев автомобилей, оборудованных под газомоторное топливо: ставка налога на одну лошадиную силу снижается на 50%", - сказал Глеб Никитин.

Глава региона отметил, что увеличение парка транспорта и расширение заправочной сети привели к увеличению объёма реализации компримированного природного газа на заправках публичного доступа.

"В период с 2014 года по первое полугодие 2019-го неизменно возрастал объём реализации. По прогнозам, в 2019 году объём реализации природного газа будет выше 21 миллиона кубических метров. В 2018 году реализация составила 14 миллионов", - добавил губернатор.

"Проводимый нами анализ показывает, что регионы ПФО уделяют большое внимание развитию рынка газомоторного топлива, вопросы развития газомоторной инфраструктуры - на особом контроле и в нашей работе. Это обусловлено, в том числе, наличием в округе ряда крупнейших отечественных автопроизводителей, таких как КАМАЗ, АВТОВАЗ, ГАЗ, которые производят автомобили, работающие на природном газе. Я благодарю Группу "Газпром" за большое внимание к регионам ПФО и надеюсь, что наш округ и в дальнейшем будет в числе приоритетных в работе по развитию газозаправочной инфраструктуры", - отметил, в свою очередь, Игорь Комаров.