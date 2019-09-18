Общественные палаты Нижегородской области, Донецка и Луганска заключили соглашения о сотрудничестве. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Подписание соглашений состоялось на Нижегородской ярмарке в рамках XVII Конгресса народов России 25 сентября 2019 года.
В церемонии приняли участие председатель Общественной палаты Нижегородской области Роман Стронгин, председатель Общественной палаты Донецкой Народной Республики Александр Кофман, председатель Луганской Народной Республики Алексей Карякин.
Целью соглашений являются развитие и укрепление институтов гражданского общества, расширение и укрепление общественных связей, обмен опытом, а также содействие дальнейшему укреплению дружеских отношений между жителями Донецкой и Луганской Народных Республик и жителями Нижегородской области.
Результатом сотрудничества станут совместные форумы, конференции, семинары и круглые столы, а также обмен опытом решения актуальных проблем общественной жизни.
СПРАВКА:
XVII Конгресс народов России проходит в Нижнем Новгороде в рамках Всероссийского научно-промышленного и этнографического форума " Будущее России".
Тема форума - " Государственная национальная политика Российской Федерации: традиции, инновационные подходы и новые вызовы".
Организаторы Конгресса – министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области при поддержке Федерального агентства по делам национальностей, Ассоциация народов России.
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