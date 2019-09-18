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Общество

Общественные палаты Нижегородской области, Донецка и Луганска заключили соглашения о сотрудничестве

25 сентября 2019 18:34  [79] Общество

Общественные палаты Нижегородской области, Донецка и Луганска заключили соглашения о сотрудничестве. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Подписание соглашений состоялось на Нижегородской ярмарке в рамках XVII Конгресса народов России 25 сентября 2019 года.

В церемонии приняли участие председатель Общественной палаты Нижегородской области Роман Стронгин, председатель Общественной палаты Донецкой Народной Республики Александр Кофман, председатель Луганской Народной Республики Алексей Карякин.

Целью соглашений являются развитие и укрепление институтов гражданского общества, расширение и укрепление общественных связей, обмен опытом, а также содействие дальнейшему укреплению дружеских отношений между жителями Донецкой и Луганской Народных Республик и жителями Нижегородской области.

Результатом сотрудничества станут совместные форумы, конференции, семинары и круглые столы, а также обмен опытом решения актуальных проблем общественной жизни.

СПРАВКА:

XVII Конгресс народов России проходит в Нижнем Новгороде в рамках Всероссийского научно-промышленного и этнографического форума " Будущее России".

Тема форума -  " Государственная национальная политика Российской Федерации: традиции, инновационные подходы и новые вызовы".

Организаторы Конгресса – министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области при поддержке Федерального агентства по делам национальностей, Ассоциация народов России.

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