Общественные палаты Нижегородской области, Донецка и Луганска заключили соглашения о сотрудничестве Общество

Общественные палаты Нижегородской области, Донецка и Луганска заключили соглашения о сотрудничестве. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Подписание соглашений состоялось на Нижегородской ярмарке в рамках XVII Конгресса народов России 25 сентября 2019 года.

В церемонии приняли участие председатель Общественной палаты Нижегородской области Роман Стронгин, председатель Общественной палаты Донецкой Народной Республики Александр Кофман, председатель Луганской Народной Республики Алексей Карякин.

Целью соглашений являются развитие и укрепление институтов гражданского общества, расширение и укрепление общественных связей, обмен опытом, а также содействие дальнейшему укреплению дружеских отношений между жителями Донецкой и Луганской Народных Республик и жителями Нижегородской области.

Результатом сотрудничества станут совместные форумы, конференции, семинары и круглые столы, а также обмен опытом решения актуальных проблем общественной жизни.

СПРАВКА:

XVII Конгресс народов России проходит в Нижнем Новгороде в рамках Всероссийского научно-промышленного и этнографического форума " Будущее России".

Тема форума - " Государственная национальная политика Российской Федерации: традиции, инновационные подходы и новые вызовы".

Организаторы Конгресса – министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области при поддержке Федерального агентства по делам национальностей, Ассоциация народов России.