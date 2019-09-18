Глеб Никитин поздравил ФК "Нижний Новгород" с победой над "Краснодаром" Политика

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил ФК "Нижний Новгород" с победой над "Краснодаром", сообщает пресс-служба главы региона.

Отметим, что мачт состоялся накануне на стадионе "Нижний Новгород". ФК "Нижний Новгород" одержал победу над ФК "Краснодар" в 1/16 Кубка России по футболу. Игра закончилась со счетом 1:0.

"Спасибо игрокам и тренерскому штабу за этот матч. Вы проявили волю к победе и одержали верх над сильным соперником. Такие достижения помогают обрести веру в себя. Желаю успехов на следующем этапе!" – отметил глава региона.

Отдельные слова благодарности Глеб Никитин сказал и болельщикам, которые в этот прохладный осенний вечер пришли на стадион "Нижний Новгород". "Ваша поддержка очень много значит для нашей команды!" – подытожил губернатор Нижегородской области.