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Политика

Глеб Никитин поздравил ФК "Нижний Новгород" с победой над "Краснодаром"

26 сентября 2019 09:31  [25] Политика

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил ФК "Нижний Новгород" с победой над "Краснодаром", сообщает пресс-служба главы региона.

Отметим, что мачт состоялся накануне на стадионе "Нижний Новгород". ФК "Нижний Новгород" одержал победу над ФК "Краснодар" в 1/16 Кубка России по футболу. Игра закончилась со счетом 1:0.

"Спасибо игрокам и тренерскому штабу за этот матч. Вы проявили волю к победе и одержали верх над сильным соперником. Такие достижения помогают обрести веру в себя. Желаю успехов на следующем этапе!" – отметил глава региона.

Отдельные слова благодарности Глеб Никитин сказал и болельщикам, которые в этот прохладный осенний вечер пришли на стадион "Нижний Новгород". "Ваша поддержка очень много значит для нашей команды!" – подытожил губернатор Нижегородской области.

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