Возможность обвязки тяжелых грузов - полиэстеровая лента в ЛЕНТАПАК

Развитие внешнего и внутреннего рынка торговли тесно связано с необходимостью планирования и осуществления логистических операций. Заказчики ТПК ЛЕНТАПАК – клиенты, для которых полиэстеровая лента – неотъемлемая часть товародвижения между всеми участниками рынка. Для товаропроизводителей важно изготовить качественную продукцию, которую после – с привлечением операторов транспортных и логистических компаний, в четко обусловленные графиком доставки – следует перевезти в пункт реализации без потери товарных качеств выбранным видом транспорта.

Торговля также заинтересована быстро и без потерь получить товарные единицы для реализации в разных регионах страны. Во всем этом процессе для сортировки и комплектации грузов весом до 1000 кг верным решением является применение ПЭТ ленты. Она изготовляется по строго утвержденной нормативно-технической документации ТУ специалистами на собственных производственных площадях из отечественного/импортного сырья. Контроль качества осуществляется на всех этапах: поставка сырья, технология выпуска, складирование готовой продукции. На профильный рынок полимерная лента зеленого/черного цвета поступает плотно намотанными бухтами весом до 22 кг. При этом:

- параметры (т-ш, мм-мм): 0,6-1,2 – 12-19;

- метраж, п.м.: 900 – 2500;

- поверхность лент: гладкая/рифленая;

- максимальный вес грузов, кг: 1000;

- внутренний диаметр катушки, мм: 406;

- плотность, кг/м3: 1400;

- степень упругости на изгибах, max, МПа: 3000

- режим t: -30 / +40 °С.

- комплектующие: скоба, ленто-разматыватель, комбинированные устройства для обвязки.

Важные характеристики:

- легкая, эластичная;

- многоразовое использование;

- особо прочная на разрыв и к механическим нагрузкам;

- устойчива к внешним условиям среды: перепады температур, влажности, света, ветра и т.п.

Переработка в полном объеме. Травмобезопасна. Ручное и автоматизированное применение.

Популярная полиэстеровая лента широко используется для комплектации и перевозки грузов категорий: тяжеловесные, габаритные и крупногабаритные, палеттные, контейнерные. ТПК ЛЕНТАПАК – это доступные цены, сертифицированная продукция. Рекомендуем!

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