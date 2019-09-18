Более 1 тыс. компаний Кстова и Дзержинска могут не дождаться тепла в квартирах из-за долгов Общество

Более 1 тыс. компаний Кстова и Дзержинска Нижегородской области могут не дождаться тепла в квартирах из-за долгов, сообщает пресс-служба Нижегородского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс"

Представители компании направили 1100 клиентам-юридическим лицам в Дзержинске и Кстове уведомления о необходимости погасить долги за тепловую энергию и горячую воду.

Отметим, что информационные письма направлены в рамках кампании "Внимание, должник!".

Особо обращаем внимание, что клиентам-должникам необходимо в течение трех дней с момента получения документа урегулировать вопрос невыполненных перед ресурсоснабжающей организацией обязательств. Если в указанный срок задолженность останется неоплаченной, то подача тепла на объекты должников производиться не будет.

По состоянию на 19 сентября текущего года сумма дебиторской задолженности за тепловую энергию и горячую воду юридических лиц Дзержинска и Кстова составила 152 млн рублей.

СПРАВКА:

АО "ЭнергосбыТ Плюс" – объединенная энергосбытовая компания Группы "Т Плюс". В "ЭнергосбыТ Плюс" входят 15 филиалов в 16 регионах Российской Федерации. Компания имеет статус гарантирующего поставщика на территориях Свердловской, Кировской, Оренбургской областей и в Удмуртской Республике. Филиалы компании обслуживают в общей сложности более 120 тысяч лицевых счетов организаций и более 3,4 миллионов лицевых счетов физических лиц.

Нижегородский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" является агентом, оказывающим услуги по исполнению сбытовых функций поставщику отопления и ГВС филиалу "Нижегородский" ПАО "Т Плюс".