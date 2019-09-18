Последние новости рубрики Общество
26 сентября 2019 11:00  [34] Ямы на пересечении ул. Карповская-Героя Попова в Нижнем Новгороде отремонтируют в октябре
26 сентября 2019 10:21  [64] Роспотребнадзор усилил контроль за температурным режимом в детсадах и школах Нижегородской области
26 сентября 2019 10:04  [76] Более 1 тыс. компаний Кстова и Дзержинска могут не дождаться тепла в квартирах из-за долгов
25 сентября 2019 19:25  [264] Нижний сегодня: главные события дня
25 сентября 2019 19:05  [140] Детский сад №368 Ленинского района Нижнего Новгорода возобновил свою работу
25 сентября 2019 18:53  [232] Степень готовности домов первой очереди достройки ЖК "Новинки Smart City" оценивается выше 95%
25 сентября 2019 18:43  [139] Сети и котельные нижегородского "Теплоэнерго" полностью переведены на зимний режим
25 сентября 2019 18:34  [135] Общественные палаты Нижегородской области, Донецка и Луганска заключили соглашения о сотрудничестве
25 сентября 2019 18:25  [239] Нижегородские власти рассматривают возможность запуска судов "Валдай" до Дзержинска, Кстова и Павлова
25 сентября 2019 18:05  [178] Благоустройство нижегородского парка "Дубки" продолжит ООО "Автодорстрой"
Общество

Роспотребнадзор усилил контроль за температурным режимом в детсадах и школах Нижегородской области

26 сентября 2019 10:21  [64] Общество

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области усилило контроль за температурным режимом в детсадах и школах Нижегородской области, сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, в сообщении говорится, что в связи с установившейся в Нижегородской области низкой температурой воздуха контроль за температурным режимом усилен в лечебно-профилактических, образовательных организаций, учреждений социального обслуживания детей и граждан пожилого возраста, домов для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также домов-интернатов для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Стоит отметить, что согласно санитарным правилам в игровых младшей, средней, старшей групп детсадов температура должна составлять 21- 23° С, в спальнях - 19 – 20 градусов, в классах - 18 – 24° C, в палатах ЛПУ - 20 – 26° С.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph