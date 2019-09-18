Роспотребнадзор усилил контроль за температурным режимом в детсадах и школах Нижегородской области Общество

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области усилило контроль за температурным режимом в детсадах и школах Нижегородской области, сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, в сообщении говорится, что в связи с установившейся в Нижегородской области низкой температурой воздуха контроль за температурным режимом усилен в лечебно-профилактических, образовательных организаций, учреждений социального обслуживания детей и граждан пожилого возраста, домов для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также домов-интернатов для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Стоит отметить, что согласно санитарным правилам в игровых младшей, средней, старшей групп детсадов температура должна составлять 21- 23° С, в спальнях - 19 – 20 градусов, в классах - 18 – 24° C, в палатах ЛПУ - 20 – 26° С.