АО "ОКБМ Африкантов" представил атомные энергетические установки на форуме "Будущее России" Бизнес

АО "ОКБМ Африкантов" (входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) принимает участие в 24-ом Всероссийском научно-промышленном и этнографическом форуме "Будущее России", который проходит на Нижегородской ярмарке с 25 по 27 сентября, сообщает пресс-служба компании.

В сообщении говорится, что в рамках выставочной экспозиции ОКБМ представляет атомные энергетические установки КЛТ-40С и РИТМ-400. Реакторная установка плавучего и наземного размещения КЛТ-40С предназначена для плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) «Академик Ломоносов». Основная задача ПАТЭС – надежное и круглогодичное тепло- и энергообеспечение удаленных районов Арктики и Дальнего Востока.

Реакторными установками РИТМ-400 разработки будет оснащен атомный ледокол "Лидер". РИТМ-400 в два раза мощнее предыдущей РУ, за счет чего будущий атомоход будет иметь повышенные эксплуатационные характеристики. В частности, его ледопроходимость должна составить до 4,3 метров, а ширина прокладываемого канала - 50 метров. В результате будет обеспечена круглогодичная навигация по Северному морскому пути, а также возможность проводки крупнотоннажных судов.

СПРАВКА:

Акционерное общество "Опытное Конструкторское Бюро Машиностроения имени И.И. Африкантова" (АО "ОКБМ Африкантов", входит в состав дочерних компаний АО "Атомэнергомаш" - машиностроительного холдинга Госкорпорации "Росатом") - крупный научно-производственный центр атомного машиностроения, располагающий многопрофильным конструкторским коллективом, собственной исследовательской, экспериментальной и производственной базой. Научно-производственный потенциал предприятия позволяет выполнять весь комплекс работ по созданию различных типов реакторных установок и оборудования для них.

АО "Атомэнергомаш" – энергомашиностроительный дивизион Госкорпорации "Росатом", одна из ведущих энергомашиностроительных компаний России. АО "Атомэнергомаш" является поставщиком эффективных комплексных решений для атомной, тепловой энергетики, газовой и нефтехимической промышленности.

Компания объединяет более 50 проектно-конструкторских, инжиниринговых, производственных и сервисных предприятий на территории России и за рубежом.

Госкорпорация "Росатом" является крупнейшей генерирующей компанией в России, которая обеспечивает 33% электроэнергии в европейской части страны, а в мире занимает 2 место по генерации атомной электроэнергии. "Росатом" занимает лидирующее положение на мировом рынке ядерных технологий, занимая 1 место в мире по количеству одновременно сооружаемых АЭС за рубежом, 2 место в мире по запасам урана и 3 место в мире по объему добычи урановой руды. Росатом обеспечивает 36% мирового рынка услуг по обогащению урана, являясь мировым лидером по этому направлению.