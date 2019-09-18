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Политика

Антон Гребень принес присягу депутата Заксобрания Нижегородской области

26 сентября 2019 11:06  [79] Политика

Заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" Антон Гребень на заседании 26 сентября принес присягу депутата Законодательного собрания Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Отметим, что Антон Гребень вошел в состав комитетов по бюджету и налогам, экономике, промышленности, развитию предпринимательства, торговли и туризма, а также в комитет по экологии и природопользованию.

Напомним, 8 сентября в Единый день голосования прошли дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания Нижегородской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 20.

СПРАВКА:
Антон Гребень родился 3 апреля 1981 года. Окончил РАНХиГС при Президенте РФ (АНХ при Правительстве РФ, РАГС при Президенте РФ).

По данным избирательной комиссии Нижегородской области, явка на выборах депутата ЗСНО по одномандатному округу №20 составила 15,17%, из которых 0,8% проголосовали досрочно. Победу одержал представитель партии "Единая Россия" Антон Гребень, получивший 58,15% голосов.

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