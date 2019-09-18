СУ СК организовало доследственную проверку по факту смерти роженицы в Лыскове Происшествия

Следственное управление Следственного комитета РФ по Нижегородской области организовало доследственную проверку по факту смерти роженицы в Лысковском районе. Об этом сообщили в ведомстве.

Информация о произошедшем поступила в управление от средств массовой информации - 25 сентября 2019 года в эфире одного из местных телеканалов вышел сюжет о гибели роженицы.

В сюжете говорилось, что 22 сентября 2019 года прибывшие по вызову сотрудники "скорой помощи" не оказали роженице необходимых медицинских услуг. Спустя непродолжительное время женщина была доставлена в Лысковскую ЦРБ в состоянии клинической смерти, где скончалась в реанимации.

В настоящее время следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего.