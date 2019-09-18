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Происшествия

Нижегородку осудили за продажу несуществующих французских бульдогов

26 сентября 2019 11:53  [73] Происшествия

Фото: с сайта dogipedia.ru

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородку осудили за продажу несуществующих французских бульдогов. Об этом сообщает пресс-служба Сормовского районного суда.

Судом установлено, что нуждавшаяся в деньгах местная жительница решила получить их путем мошенничества. Свою преступную схему она провернула дважды.

Женщина в разное время нашла в Хабаровске двух проживающих там граждан Китайской Народной Республики, которые хотели приобрести французских бульдогов. И пообещала им продать собак по низкой цене с доставкой до места их проживания.

В декабре 2016 года она продала гражданке КНР собаку за 200 тысяч рублей, в марте 2017 года - гражданину КНР семь собак на общую сумму 2,4 млн рублей.

Однако, никаких собак у нее не было. Общалась нижегородка с покупателями по "WhatsApp" с номеров, оформленных на несуществующих лиц. Представлялась она чужим именем. Деньги переводились на подставную банковскую карту. Отмечается, что за товар она требовала полную предоплату.

При этом подсудимая поддерживала общение с заводчиками французских бульдогов, откуда получала необходимую ей информацию и фотографии собак, которые она использовала при общении с клиентами.

Женщина признана виновной в совершении преступлений по статьям: мошенничество и совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами в крупном размере.

Ей назначено наказание - 5 лет в исправительной колонии общего режима, но исполнение наказания отсрочено до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.

Приговор и постановление в законную силу не вступили.

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