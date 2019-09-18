"Транснефть-Верхняя Волга" выполнила техперевооружение котельных на ЛПДС "Староликеево" и "Воротынец" Экономика

Фото: пресс-служба АО "Транснефть-Верхняя Волга"

АО "Транснефть-Верхняя Волга" завершило техническое перевооружение блочных котельных на линейных производственно-диспетчерских станциях (ЛПДС) "Староликеево" и "Воротынец", расположенных в Кстовском и Воротынском районах Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Мероприятия проводились в рамках программы технического перевооружения объектов предприятия.

Цель - повышение надежности теплоснабжения объектов нефтеперекачивающих станций и обеспечение бесперебойной транспортировки нефти по системе магистральных трубопроводов ПАО "Транснефть".

На ЛПДС "Воротынец" произведен монтаж новых блочно-модульных котельных УВТ-4 мощностью по 2 МВт каждая, оборудованных котлами с более высоким коэффициентом полезного действия с модулируемыми комбинированными газовыми горелками и дымовыми трубами. Выполнено строительство молниеотводов и ёмкостей резервного топлива.

В здании котельной ЛПДС "Староликеево" установлены пять котлов по 2 МВт каждый общей мощностью 10 МВт. Произведена замена дымовых труб, окон, дверей, выполнен монтаж новой технологической обвязки системы топливопроводов, а также систем электроснабжения и автоматики.

На всех объектах проведены индивидуальные испытания.

После завершения работ по техническому перевооружению новые котельные на ЛПДС "Староликеево" и ЛПДС "Воротынец" введены в эксплуатацию.