"Теплоэнерго" проведет хакатон для студентов нижегородских вузов Общество

Фото: АО "Теплоэнерго"

АО "Теплоэнерго" проведет хакатон по оптимизации производственных процессов среди студенческих команд нижегородских вузов с 12 по 13 октября 2019 года на площадке ННГУ им. Лобачевского. В пресс-службе компании напомнили, что решение о проведении хакатона было принято в ходе подписания соглашения о сотрудничестве между предприятием и ННГУ им. Лобачевского.

Во время хакатона студенты под руководством специалистов "Теплоэнерго" за 36 часов создадут собственные digital-проекты в области теплоснабжения. Командам в составе от 3 до 5 человек будет предложено найти решения одной из задач по оптимизации производства — создать единую систему управления технологическими процессами, разработать оптимальный алгоритм проведения ремонтных работ, а также предложить оптимальный алгоритм сбора данных с приборов учета.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить регистрационную форму на сайте Теплоэнерго.

Заявку можно подать до 7 октября. С программой хакатона и подробными условиями конкурса можно ознакомиться на странице мероприятия, а также в официальных группах предприятия в социальных сетях.

Призовой фонд хакатона составляет 150 тысяч рублей. Однако участники будут бороться не только за денежные призы, но и за перспективы дальнейшего сотрудничества с компанией.