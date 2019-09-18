Нижегородца будут судить за насилие над спящей несовершеннолетней Происшествия

Нижегородца будут судить за насилие над спящей несовершеннолетней. Об этом сообщается на сайте Приволжского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

По версии следствия, вечером 30 марта 2018 года 49-летний обвиняемый, находясь в вагоне пассажирского поезда, двигавшегося по территории Нижегородской области, совершил в отношении 10-летней спящей пассажирки насильственные действия сексуального характера.

Свою вину в совершении преступления злоумышленник не признал, в содеянном не раскаялся.

Уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста) с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.