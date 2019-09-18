Почти 7 млн рублей из резерва направила Дума Дзержинска на соцсферу Экономика

Фото: Дума Дзержинска

Почти 7 млн рублей из резерва направили депутаты Думы Дзержинска на нужды учреждений социальной сферы. Об этом сообщили в пресс-службе Думы 26 сентября 2019 года. Среди основных направлений трат – приобретение и установка пластиковых окон, приобретение сантехнических материалов и напольных покрытий, строительных материалов и мебели, посуды, хозинвентаря.

Например, депутат Юрий Шумский направил 60 тыс. рублей на замену в детском саду №143 оконных блоков и 128 тыс. рублей на установку входных групп в школе №1. Депутат Юлия Абызова помогла приобрести новые окна и двери для детского сада №146, керамическую плитку и шкафчики для детского сада № 57 на общую сумму порядка 150 тыс.рублей. Депутат Константин Фокин выделил средства для приобретения материалов для ремонта пищеблока детского сада №61 и музыкального оборудования для школы №27, а депутаты Галина Демахина, Алексей Сенин, Виктор Романов, Игорь Крашенинников, Андрей Касьянов направили средства на турнирный взнос для участия команды МБУ ДО ДЮСШ «Салют» в Первенстве Нижегородской области по футболу. Депутат Зяки Умяров посодействовал в приобретении оргтехники для детского сада №134. Олег Корпатенков часть средств направил на закупку художественной литературы для школы №71.

Существенные средства были направлены на благоустройство дворов городских округов. На сумму более 5 млн рублей было установлено дополнительное игровое оборудование на детских площадках и гимнастическое оборудование во дворах, проведена асфальтировка дворовых территорий, в ряде дворов обустроены искусственные неровности.

Новые игровые элементы будут установлены во дворах по адресам: проспект Циолковского, 52, 52а, 57а, 100, 102а, ул. Строителей, 10а, пр. Лен. Комсомола, 12, 16, пр-т Ленина, 1, 1а, 3, 4а, 44/15, 44а, 46, 57/2, 89, улица Буденного, 6, 13 , улица Галкина, 11а, улица Пушкинская, 4, улица Удриса, 11в, 12, улица Самохвалова,10, 10а, проспект Чкалова 48а, 48б, 51б, 53б, 53в, улица Молодежная, 10а,10б, 10в, улица Матросова, 30, улица Советская, 3,7,7а,9,9а, улица Пирогова, 31а,33, бульвар Мира, 15, бульвар Победы,16, улица Грибоедова 23/12, ул.Гагарина, 4, улица Октябрьская, 29, 46,48, 51,76,78,80, улица Попова, 28б, улица Окская Набережная, 15, ул. Студенческая, 8а, 51б, улица Черняховского, 16, 28, переулок Учебный, 9, улица Клюквина, 12/68, ул. Островского,7, в поселке Бабушкино на улице Железнодорожной, д.44а.

Кроме этого, более 1,2 млн рублей были направлены на ремонт многоквартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд города. Депутаты Людмила Кемайкина и Дмитрий Меснянкин помогли установить почтовые ящики по адресам: улица Буденного, 13 (5 подъезд), 15 (с 1 по 4 подъезды), 15а (подъезд 8), 23/37 (1,2,3 подъезды), проспект Ленинского Комсомола, 37 (6 подъезд), улица Строителей, 2 (1 подъезд), 2а (2,3,4 подъезды), ул.Удриса, 3. Депутаты Сергей Лесков и Николай Пивняк выделили средства на установку пластиковых окон в подъездах домов (соответственно) 68 по улице Чапаева и 105 по проспекту Ленина (один подъезд), депутат Сергей Елизаров - на ремонт трех подъездов дома 49 по улице Студенческой, депутаты Олег Богданов и Евгений Монахов - на установку металлического ограждения у дома №6 по улице Попова, дома 3а по улице Окская Набережная, дома 60 по улице Гайдара.