Более 160 медучреждений Нижегородской области капитально отремонтируют в 2020-2022 годах Общество

Более 160 медучреждений Нижегородской области капитально отремонтируют в 2020-2022 годах. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на заместителя губернатора Андрея Гнеушева.

"Для реализации данной задачи по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина разработан проект соответствующей программы. Общая потребность средств с учетом расходов на разработку проектно-сметной документации составляет свыше 6 млрд рублей", - сказал Андрей Гнеушев.

Напомним, до конца 2019 года за счет средств областного и федерального бюджетов запланировано завершить работы по капитальному ремонту в 91 медицинской организации на сумму свыше 780 млн рублей, а также выполнить текущий ремонт, в том числе на ФАПах во всех районах области на сумму свыше 21 млн рублей.

Отдельно было отмечено, что в 2019 году в рамках регионального проекта "Развитие первичной медико-санитарной помощи" в 158 медицинских организациях области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, продолжается внедрение бережливых технологий, в том числе оптимизирована работа регистратур, созданы call-центры для сокращения времени ожидания в очереди при обращении граждан в учреждение и упрощения записи на прием к врачу.

К 2024 году все 254 медицинские организации региона, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, по словам заместителя губернатора, будут вовлечены в процесс бережливого производства.

"В текущем году в 35 детских и взрослых поликлиниках проводятся ремонтные работы, создаются зоны комфортного ожидания, игровые зоны для детей, приобретаются инфоматы, мебель, специализированные табло, оборудование для маломобильных граждан", - добавил Андрей Гнеушев.

В рамках "Программы развития детского здравоохранения Нижегородской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" и национального проекта "Здравоохранение", который реализуется в стране в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина, проводится дооснащение 14 детских поликлиник и детских поликлинических отделений в медицинских организациях.

Запланирована к закупке 141 единица медицинского оборудования на общую сумму свыше 202 млн рублей. Создаются организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающие комфортность пребывания детей в 10 медицинских организациях.

Проводятся мероприятия по переоснащению оборудованием 15 первичных сосудистых отделений и двух региональных сосудистых центров.