Последние новости рубрики Общество
26 сентября 2019 15:59  [26] Ярмарка "Осенний дар" открылась на пл.Минина
26 сентября 2019 15:50  [43] Более 160 медучреждений Нижегородской области капитально отремонтируют в 2020-2022 годах
26 сентября 2019 15:33  [60] Встреча с мэром: нижегородцы обсудили новые автобусы, изменения в генплан и благоустройство Автозаводского района
26 сентября 2019 14:45  [115] Суд обязал владельца участка демонтировать самовольно установленный забор на Горьковском водохранилище
26 сентября 2019 13:59  [120] Прожиточный минимум пенсионера в Нижегородской области в 2020 году составит 8 689 рублей
26 сентября 2019 13:05  [100] Посвященный созданию цифрового государства форум ФСС проходит в Нижнем Новгороде
26 сентября 2019 12:56  [126] "Теплоэнерго" проведет хакатон для студентов нижегородских вузов
26 сентября 2019 12:39  [96] Депутаты ЗС НО сняли ограничение по срокам получения пособия при усыновлении
26 сентября 2019 12:21  [97] Проект Инцидент-менеджмент в НО: обработано более 200 жалоб по отоплению
26 сентября 2019 11:00  [120] Ямы на пересечении ул. Карповская-Героя Попова в Нижнем Новгороде отремонтируют в октябре
Общество

Ярмарка "Осенний дар" открылась на пл.Минина

26 сентября 2019 15:59  [26] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Ярмарка "Осенний дар" открылась на пл.Минина 26 сентября 2019 года. Она будет работать до 4 октября с 10:00 до 19:00 ежедневно, участие примут более 30 сельхозпроизводителей и фермеров Нижегородской области.

Можно купить колбасные, молочные, плодоовощные, хлебобулочные и кондитерские изделия, продукция пчеловодства, а также подарки и сувениры ручной работы.

Кроме того, в выходные дни, 28-29 сентября в рамках "Осеннего дара" пройдет фольклорный фестиваль с разнообразными конкурсами, танцевальными и музыкальными выступлениями, а также мастер-классами по домашнему сыроварению, обработке винограда и приготовлению овощных солений.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph