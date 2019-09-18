"Воспитателям доверяют самое ценное и дорогое - малышей", - Денис Москвин

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"Уважаемые работники дошкольного образования, вам доверяют самое ценное и дорогое - малышей, с которыми вы порой проводите не меньше времени, чем родители. Это огромная ответственность и нелегкий труд", - сказал депутат Государственной думы, секретарь НРО партии "Единая Россия" Денис Москвин, поздравляя нижегородцев с Днем работников дошкольного образования, который отмечается в России 27 сентября.
"Примите искренние поздравления с профессиональным праздником. Благодаря вашей заботе и человеческому участию стены дошкольных учреждений становятся для самых маленьких жителей Нижегородской области вторым домом. Вы помогаете нашим детям делать первые шаги, познавать мир, расти и развиваться", - добавил он.
"Мы стараемся делать все, чтобы вы работали в комфортных условиях. Спасибо вам за ваш бесценный труд, за самоотдачу и доброту. Пусть работа будет только в радость, а детские улыбки и смех сопровождают вас каждый день. Здоровья, благополучия и всего самого доброго", - заключил депутат.
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