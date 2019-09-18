Карантин по бешенству установили в с.Хохлома Ковернинского района Нижегородской области Происшествия

Карантин по бешенству установили в с.Хохлома Ковернинского района Нижегородской области. Информация об этом содержится в указе губернатора Нижегородской области, размещенном на портале правовой информации.

Территорию села решено признать неблагополучным пунктом по бешенству. Очагом инфекции считается территория личного подсобного хозяйства одного из местных жителей.

В угрожаемую зону по бешенству включили близлежащие деревни: Брындино, Быково, Крутово, Уткино, Тарасово, Грачево, Гулыманово, Сивцево, Кошелево, Казанцево, Задорино, Пискома.

На этих территориях запрещается проводить массовые мероприятия с животными, торговать ими, вывозить за пределы населенных пунктов. Также указом запрещена реализация молока.

Карантин установлен на срок до 25 ноября 2019 года.