Карантин по бешенству установили в с.Хохлома Ковернинского района Нижегородской области. Информация об этом содержится в указе губернатора Нижегородской области, размещенном на портале правовой информации.
Территорию села решено признать неблагополучным пунктом по бешенству. Очагом инфекции считается территория личного подсобного хозяйства одного из местных жителей.
В угрожаемую зону по бешенству включили близлежащие деревни: Брындино, Быково, Крутово, Уткино, Тарасово, Грачево, Гулыманово, Сивцево, Кошелево, Казанцево, Задорино, Пискома.
На этих территориях запрещается проводить массовые мероприятия с животными, торговать ими, вывозить за пределы населенных пунктов. Также указом запрещена реализация молока.
Карантин установлен на срок до 25 ноября 2019 года.
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