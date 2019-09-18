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Общество

"Нижегородский молочный союз" начал борьбу с фальсификатом

26 сентября 2019 16:55  [62] Общество

Фото: ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области

"Нижегородский молочный союз" начал борьбу с фальсификатом. Об этом стало известно на заседании экспертной группы НКО в ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области 24 сентября 2019 года с участием представителей минсельхоза и минпрома Нижегородской области и руководителей региональных предприятий по переработке молока.

Участники рассмотрели вопросы мониторинга качества молочной продукции и механизм поддержки технической модернизации предприятий по переработке молока.

"Вопрос контроля качества и фальсификации молочной продукции на нижегородском рынке – один из самых актуальных на сегодня. Он затрагивает интересы каждого жителя региона переработчиков и производителей молока. Нижегородский рынок не особо подвержен фальсификации, однако, как и в целом по России, отдельные элементы все равно существуют. Хочется, чтобы Нижегородская область стала одной из первых в стране регионов зоной, свободной от фальсификата", - сказал руководитель экспертной группы, генеральный директор ООО "Княгининское молоко" Сергей Волков.

Участники заседания обсудили инструменты борьбы в реализации фальсифицированной молочной продукции в магазинах и на рынках, алгоритм отбора контрольных образцов и испытаний в государственной лаборатории Нижегородской ЦСМ.

"Есть соглашение с Центром стандартизации и метрологии в направлении борьбы с фальсификатом и контрафактом в торговых сетях, где представлена молочная продукция. Надо объединять усилия, тогда будет у нас и своя информационная база о присутствии фальсификата на рынке, и отработанный механизм эффективного воздействия на ситуацию", - отметил генеральный директор НКО "Нижегородский молочный союз" Николай Трофимов.

Тема модернизации предприятий молочной отрасли и стратегии развития Нижегородской области по переработке молока также была поднята на заседании экспертной группы.

"Нижегородский ЦСМ плотно взаимодействует с теми, кто готов оптимизировать производство, внедрять бережливые технологии, создавать более качественную, востребованную продукцию. Комплекс услуг ЦСМ - не только испытания продукции на качество и безопасность, но и подтверждение соответствия, метрологическое обеспечение испытаний путем поверки средств измерений и аттестации испытательного оборудования. Мы готовы обновлять базу оборудования, если в этом существует необходимость", - подчеркнул директор ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области Денис Миронов.

Для того, чтобы экспертная группа Нижегородского молочного союза приступила к работе, была создана общественная группа контролеров, которая будет заниматься закупками в магазинах и на рынках.

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