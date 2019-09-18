"Газпром межрегионгаз Нижний Новгород" обеспечил старт отопительного сезона Общество

Региональная газовая компания АО "Газпром межрегионгаз Нижний Новгород" обеспечила старт отопительного сезона. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Несмотря на сжатые сроки из-за резкого похолодания был обеспечен пуск газа всем социально значимым потребителям и теплоснабжающим организациям. Специалистами компании были обработаны заявки потребителей о включении более чем 1 000 объектов (котельных).

Организациями группы "Газпром межрегионгаз" выполнен полный комплекс мероприятий по возобновлению поставок газа всем теплоснабжающим организациям, подавшим заявку и технически готовым к началу отопительного сезона.